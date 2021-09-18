Эфир: Чем нынешние предвыборные кампании кандидатов отличаются от предыдущих

В субботу, 18 сентября, с 14:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают ход голосования на выборах-2021 и предвыборную агитацию кандидатов. Какие факторы влияют на явку избирателей? Почему в первый день она ниже, чем в последующие? На эти и другие вопросы отвечает старший научный сотрудник СПбГУ, кандидат психологических наук Инга Бурикова в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.