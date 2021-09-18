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Лента
18 сентября 14:22
14:20
Общество
DDoS-атаки парализовали работу портала Ассоциации НОМ для наблюдателей на выборах
14:15
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прекрасно справился с ролью в театре, но Пугачева не пришла на премьеру
14:09
Армия
The Drive: неожиданное приземление «российского» Ми-17 вызвало переполох на ферме в США
14:09
Происшествия
Google потребовал от сторонников Навального удалить списки рекомендуемых УГ кандидатов
14:06
Экономика
Чем для Европы обернулась «либерализация и диверсификация» газового рынка
14:05
Происшествия
Омский избирком объяснил очередь из росгвардейцев на одном из участков
14:03
Общество
«Сбежавшие невесты» с чемоданами устроили необычный флешмоб в Петербурге
14:01
Политика
Глава Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах в Барвихе
14:00
Происшествия
Одиннадцатилетняя девочка пропала без вести в Калининградской области
14:00
Политика
Эфир: Чем нынешние предвыборные кампании кандидатов отличаются от предыдущих
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Эфир: Чем нынешние предвыборные кампании кандидатов отличаются от предыдущих
Политика
Эфир: Чем нынешние предвыборные кампании кандидатов отличаются от предыдущих
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

В субботу, 18 сентября, с 14:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают ход голосования на выборах-2021 и предвыборную агитацию кандидатов. Какие факторы влияют на явку избирателей? Почему в первый день она ниже, чем в последующие? На эти и другие вопросы отвечает старший научный сотрудник СПбГУ, кандидат психологических наук Инга Бурикова в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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