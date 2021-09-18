Китайский ученый Эньюань намекнул на использование в США наработок японского «отряда смерти»

Москва, 18 сентября. Американские военные могут использовать опыт японского «отряда смерти» в разработке биологического оружия массового поражения, о чем заявил китайский историк У Эньюань.

Предупреждением научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, китайский историк У Эньюань поделился в беседе с корреспондентом РИА Новости. Ученый напомнил, что в годы Второй мировой войны в Японии был создан отдельный отряд №731 Квантунской армии, который ставил бесчеловечные эксперименты над людьми. Целью издевательств было получение наиболее смертоносных вирусов и паразитов, способных уничтожать города.

Идеологом и создателем отряда являлся Сиро Исии. До начала военной службы он был подающим надежды биологом, но решил послужить родине. После окончания суда он избежал Токийского процесса и не попал под трибунал, в отличие от своих коллег. Исии попал в плен американских военных, а после его знания сочли полезными в Вашингтоне. Свои исследования он продолжил в американском штате Мэриленд, а скончался в преклонных годах в родной Японии. Историк Эньюань подчеркнул, что все материалы Исии после исследовали на африканской базе Форт-Детрик, где до сих пор действует самая крупная биологическая лаборатория при Пентагоне. Всего таких баз существует около 200, и многие из них расположены у границ Китая и России.

Ранее стало известно, что власти Японии были готовы применить бактериологическое оружие против Советского Союза летом 1945 года. Об этом сказано в рассекреченных ФСБ России документах.

В Японии тем временем журналисты пытаются обелить репутацию печально известного отряда смерти, пишет издание «Царьград». В ответ на публикацию в России материалов допроса японских военных преступников в 1959 году, японский еженедельник Sankei выпустил показательные статьи, с помощью которых пытается обелить военные преступления страны, совершенные в годы Второй мировой войны.