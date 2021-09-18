Лидер партии «Новые люди» Нечаев проголосовал на парламентских выборах

Москва, 18 сентября. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба политсилы.

Председатель партии приняли участие в голосовании на парламентских выборах. Нечаев прибыл на избирательный участок, который находится в поселке Шишкин лес в Троицком административном округе Москвы.

Думские и иные выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. Согласно действующему законодательству страны, Госдума избирается сроком на пять лет по смешанной системе.

Голосование в онлайн-формате проходит в Москве и шести других субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что участниками электронного голосования на выборах в Госдуму стали более 1,3 миллиона жителей столицы.