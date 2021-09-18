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Автобусы возят жителей Луганска в Россию для участия в выборах
Политика
Автобусы возят жителей Луганска в Россию для участия в выборах
 /  представительство Lux Express Group

Луганск, 18 сентября. Автобусы каждый день возят жителей Луганска в Ростовскую область, чтобы они приняли участие в голосовании. Об этом сказал представитель администрации города Владимир Титаренко.

Жители Донбасса, которые получили российские паспорта, имеют возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Они могут отдать голоса в онлайн-формате или же приехать лично на избирательный участок в Ростовской области. Дистанционно свой голос отдал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

С Ярмарочной площади Луганска курсируют около 40 автобусов, с железнодорожного вокзала — порядка 20. Выезды осуществляются и из других населенных пунктов ЛНР.

Машины довозят людей до границы, которую избиратели переходят пешком. В России их встречает другой транспорт. Всем, кто едет на голосование, дают сухпаек, воду и медицинские маски.

Выборы в нижнюю палату парламента России проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах местные жители также выбирают губернаторов. На семи территориях доступно голосование в онлайн-формате.

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