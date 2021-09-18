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Анна Нетребко отметит 50-летие концертом в Кремле

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 11:38
Общество
Анна Нетребко отметит 50-летие концертом в Кремле
wikipedia.org  /  Manfred Werner / CC BY-SA 3.0

Москва, 18 сентября. Популярная оперная певица Анна Нетребко 18 сентября празднует день рождения. Звезде исполнилось 50 лет. В честь юбилея артистка проведет шоу в Государственном Кремлевском дворце.

Оперная певица с нетерпением ждет концерта в Кремле, где выступали многие именитые артисты. Для Нетребко это большая честь отпраздновать свой день рождения на такой престижной площадке.

«Что касается гостей концерта, я пригласила певцов, с которыми я дружу, тех, с кем я довольно часто выступала и продолжаю выступать на разных сценах мира», — добавила Нетребко в беседе с ТАСС.

В концертную программу войдут номера, специально подготовленные для праздничного шоу. Вместе с именинницей на сцене выступит ее супруг Юсиф Эйвазов. Также запланированы совместные выступления с Ильдаром Абдразаковым, Роландо Виллазоном, Лукой Сальси, Михаэлем Фолле и другими звездами. Нетребко порадует поклонников еще одним трогательным выступлением: вместе с именитой артисткой на сцене будет стоять ее сын Тьяго. Они вместе исполнят композицию, название которой держится в секрете.

Организацией шоу занимается компания Berin Iglesias Holding. Президент организации Максим Берин отметил, что сбор мировых звезд на одной сцене — это серьезный вызов. По его словам, концерт в честь дня рождения Нетребко — это событие мирового уровня и настоящий праздник для всех, кто любит и ценит музыку.

Певица Ольга Кормухина отметила, что Анна Нетребко многое сделала для оперы. При этом она не считает ее величайшей певицей. Кормухина переживает, что скоро опера превратится в цирк.

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юбилей концерт нетребко
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