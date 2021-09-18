Кедми назвал Россию главной целью нового военного альянса США, Британии и Австралии

Москва, 18 сентября. Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что Россия и Китай являются главными целями нового военного альянса с участием США, Великобритании и Австралии.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, которое будет осуществляться в рамках нового альянса под названием AUKUS. При этом в ближайшее время Вашингтон планирует передать Австралии технологии производства атомных подводных лодок, которые будут построены на верфях Аделаиды.

Кедми выразил уверенность, что США давно готовят атаки на Россию с направления Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока. По его словам, именно здесь австралийские подводные лодки помогут Вашингтону усилить давление и «получить превосходство» над Москвой.

«На кого еще американцам полагаться в Тихом океане? Одно из направлений атак против России, наиболее разрабатываемое, это Северный Ледовитый океан, второе — Дальний Восток. Из Тихого океана американцы планируют удары своих атомных подводных лодок с ракетами по территории России», — пояснил эксперт.

Напомним, после создания AUKUS последовало расторжение контракта между властями Австралии и французской компанией Naval Group. Данное соглашение предполагало строительство 12 атомных подводных субмарин на сумму в размере 66 миллиардов долларов для Военно-морских сил Австралии. Позднее власти Франции назвали действия Канберры «ударом в спину», а также отозвали послов из США и Австралии, передает телеканал «360».