«Хватало только на пирожки»: Андрей Федорцов о зарплате в Театре имени Акимова

Санкт-Петербург, 18 сентября. Звезда сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов вспомнил времена, когда он не мог похвастаться высокими заработками. Актер пожаловался на низкую зарплату в театре.

Артист четыре года проработал в петербургском Театре комедии имени Акимова. По словам Федорцова, тогда он был задействован во всех спектаклях, а его «Конек-Горбунок» всегда собирал аншлаги. Однако это не принесло актеру богатства.

«На заработанные деньги хватало только на пирожки», — поделился артист в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Несмотря на подобные трудности, Федорцов считает, что в первую очередь нужно думать не о заработке, а о профессии. Именно в этом случае у актера появятся деньги, отметил артист.

По мнению звезды «Убойной силы», актер теряет профессиональный навык без театра. С некоторыми театральными режиссерами Федорцов готов работать, не задумываясь о доходе. Среди них актер назвал своего однокурсника Александра Кладько, а также Льва Додина. Артист говорит, что «театр у него в крови».

Андрей Федорцов ранее принял участие в съемках сериала «1703». Одну из главных ролей в проекте сыграл Гоша Куценко, а режиссером выступил Сергей Сенцов. По словам кинематографиста, «1703» представляет собой черную комедию с элементами нуара.