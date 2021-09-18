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Солонников: губернатор Беглов доведет годовой бюджет Петербурга до триллиона рублей
Общество
Солонников: губернатор Беглов доведет годовой бюджет Петербурга до триллиона рублей
Федеральное агентство новостей  / 


Петербургский городской бюджет продемонстрирует большой рост в следующем году, а его дальнейшие перспективы поражают воображение. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

На состоявшейся 17 сентября встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил главе государства о намерении построить новый разводной мост через Неву. Так градоначальник планирует потратить дополнительные бюджетные средства, которые получит Северная столица после переезда в нее штаб-квартиры «Газпрома».

Обещанная «переправа», по словам Беглова, будет иметь длину 1 570 метров: с транспортными развязками на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Губернатор заверил Путина, что проект по-настоящему облегчит жизнь местных жителей.

«Очевидно, что нашему городу нужно развиваться, а крупных проектов — и уж тем более мостов — в его центральной части уже давно не строили, — заметил Солонников. — Да, есть Вантовый мост, есть Западный скоростной диаметр, но они, скорее, выполняют роль транспортного «опоясывания» Петербурга. Тем временем центр тоже нуждается в новых мостах, и я убежден, что петербуржцам проект Александра Дмитриевича Беглова действительно очень поможет».

Политолог отметил, что запланированная стройка — продолжение линии, которую ведет губернатор по привлечению ресурсов из федерального бюджета.

Солонников: губернатор Беглов доведет годовой бюджета Петербурга до триллиона рублей
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

«И это притом, что бюджет самого города также достаточно большой: на следующий год запланировано 775 миллиардов рублей, — заметил эксперт. — К ним еще должны добавиться доходы «Газпрома» — это около 40 миллиардов — и трансферы из государственной казны. Как Беглов объявил в 20182019 годах, что годовой бюджет города должен составлять триллион, так мы к нему постепенно и идем».

По словам собеседника ФАН, если все планы губернатора будут реализованы, уже в 2022 году бюджет Петербурга выйдет за 800 миллиардов рублей.

«Причем даже сильно за 800 — думаю, даже 850, если говорить о консолидированном бюджете, — добавил Солонников. — Так что поставленную им самим задачу Беглов выполняет. Более того, в реализации инфраструктурных проектов участвует федеральный центр, умение договариваться с которым является сильной стороной нашего губернатора, помимо того, что он хороший экономист и умеет считать деньги, которые нужны городу».

Ранее политолог объяснил, как организовать наблюдение за электронным голосованием.

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россия петербург бюджет мост беглов солонников
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