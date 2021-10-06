Группа женщин в одиночку спасла оставленных в горящей деревне Бясь-Кюель животных

Волонтеры города Якутска спасли оставленных хозяевами животных в сгоревшем селе Бясь-Куель. Об этом корреспонденту ФАН рассказала волонтер фонда защиты животных «Белый Бим» Любовь. По ее словам, местные власти назвали причиной трагедии непрекращающиеся сухие грозы. Пожары одолевали Якутскую область все лето, но население перестало бояться их ужасающих последствий. В деревне проводились национальные и республиканские сессии. Людям казалось, что ситуация находится под контролем, но огонь пришел в их населенный пункт. Уходя, жителям пришлось бросить все. Скот и домашние животные не стали исключением.

«Все лето было пожары, мы жили в сплошном тумане. Дышать было трудно, люди сильно болели, у кого астма, у кого аллергия, у кого давление, сердце. В августе огонь подступил к населенным пунктам. Село сгорело 7 августа. Прошла информация о том, что пострадали животные. Руководитель фонда «Белый Бим» Марина Сантаева кинула клич, что нужно выезжать и спасать оставшихся. Деревня маленькая, и надлежащей ветеринарной помощи там нет. Это было поздно вечером. Мы решили, что выедем с утра. Собрались. Набралось нас человек 20. На машинах мы выехали», — рассказала корреспонденту ФАН Любовь.

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Добраться до места происшествия ей и согласившимся помочь было необычайно трудно. Волонтерам удалось собрать отряд из 18 человек. По асфальту они преодолели только часть пути, после ехали только по гравию и грунтовке. В дороге им дважды спустило колесо. Вдоль трассы еще пылали пожары, воздух наполнял едкий дым.

«Горел лес, не верховой, а низовой. Его никто не тушил. Мы доехали до первого перевалочного пункта, забрали психолога МЧС, который должен был работать с населением, у нас как раз в машине было место. Вдруг видим, пожарная машина, много народу. Тушат все-таки лес, начинался верховой пожар возле другой деревни. Там тоже везде был дым, местами такие участки, что ничего не видно. Дышать было очень трудно. Глаза слезились», — рассказала Любовь корреспонденту ФАН.

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Приехав на место, вместо деревни Бясь-Куель волонтеры увидели пепелище. По поселку бродили сотни брошенных домашних животных. Спасаясь от огня, жители не успели о них позаботиться. Большинство сгорело заживо, немногих оставшихся пришлось искать волонтерам. Они успели их спасти.

«Доехали мы до этого села. Мы были на четырех машинах. Деревня была, конечно, в ужасном состоянии. От домов, тех, что ближе к лесу, ничего не осталось. Просто печные трубы. Село, оказывается, было газифицировано, и контур отопления остался, трубы одни. По ним можно было определить, предположить, что здесь был дом, здесь гараж. Вокруг бродили животные», — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Любовь.

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Скот, собаки и кошки были брошены на произвол судьбы и бесцельно ходили по пожарищу. Особенно трагичной стала судьба сторожевых псов. Многие из них сгорели привязанными. Животные страдали от жажды.

«Коровы с обгорелыми копытами, выменем. Телята. Приходят на свой участок к дому, а его нет! Не знают, куда идти, полностью дезориентированы. Бродили собаки, искали свой дом, лежали на своей территории обгорелые… Те, которые успели убежать, были еще более или менее, а вот животные, которых не отцепили...» — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Любовь.

web.whatsapp.com / Любовь

Рядом с испепеленными огнем домами, по словам Любови, лежали обугленные собачьи скелеты. У одной из семей сгорело больше ста животных: куры, кролики, свиньи. Дверь их сарая открыли, но они не спасись и не вышли.

«Ребята находили трупы кошек… Видимо, они тоже не смогли выбраться из домов. Сгорели. Нашли мы пятерых кошек, четыре были обгоревшими, и одного котенка. Малыш в нормальном состоянии был, кошка тоже, еще четыре обгоревшие, один вообще сильно. Потом он умер, интоксикация пошла максимальная. Остальные сейчас все в ветклиниках», — говорит Любовь.

web.whatsapp.com / Любовь

Волонтер рассказала, что во всем Бясь-Куеле уцелел только дом местной шаманки. Запертый внутри кот остался жив.

«И в той деревне, что странно, все сгорело, а один дом новый, недостроенный, не сгорел. Это, оказывается, дом удаганки, местной шаманки. Кота ее нашли живого, но обгоревшего, в нем же. Она мне потом звонила и рассказала, что он, оказывается, у нее остался внутри привязанным. Как выжил, уму непостижимо», — удивляется волонтер.

web.whatsapp.com / Любовь

Еще одного кота Любовь с помощниками нашли сидящим в болоте. По всей видимости, он пытался охладиться. Кошки сидели и в одном из уцелевших домов. Волонтеры погрузили их в машины и отправились обратно.

«Жар еще чувствовался через обувь. Деревня уже не горела, но по трассе лес пылал, когда возвращались… Поскольку начался новый верховой пожар, машины пускали в обход. По трассе невозможно было проехать. Мы вернулись поздней ночью на следующий день, я в два часа только до дома добралась. И тут мне стало страшно. А вдруг бы мы попали в этот верховой пожар? Четверо женщин в одной машине. Она была такая старенькая, могла заглохнуть в любое время!» — рассказала Любовь корреспонденту ФАН.

В поездке в сгоревшее село участвовал только один мужчина. Ужасы Бясь-Куеля волонтер вспоминает до сих пор.

web.whatsapp.com / Любовь

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