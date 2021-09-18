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Глава Кабардино-Балкарии вместе с семьей проголосовал на выборах

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 11:25
Политика
Глава Кабардино-Балкарии вместе с семьей проголосовал на выборах
Невские Новости

Нальчик, 18 сентября. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в выборах в Госдуму. Он пришел на избирательный участок во второй день голосования.

Коков приехал вместе с супругой и дочерью в пункт, расположенный в гимназии №1 Нальчика. Глава республики отметил, что в регионе созданы все условия для волеизъявления местных жителей.

«Функционирует центр общественного наблюдения, 80% участков обеспечены видеонаблюдением», — рассказал Коков.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Жители Кабардино-Балкарии также голосуют за депутатов муниципалитетов. В республике работают 355 избирательных участков.

Во второй день голосования, 18 сентября, в голосовании поучаствовал и глава МИД России Сергей Лавров. Он пришел на московский участок.

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