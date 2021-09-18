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Никита Пресняков прекрасно справился с ролью в театре, но Пугачева не пришла на премьеру
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прекрасно справился с ролью в театре, но Пугачева не пришла на премьеру
instagram.com  /  @npresnyakov

Музыкант и актер Никита Пресняков дебютировал на сцене Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Он сыграл одну из важных ролей в мюзикле «Безымянная звезда», пишет Teleprogramma.pro

Поддержать талантливого артиста пришла не только его красавица-супруга Алена, но и друзья, а также бабушка с дедушкой со стороны отца — Владимир Пресняков-старший и его жена Елена.

Алла Пугачева собиралась появиться на первом дне выступления звездного внука, но так и не пришла. Однако не исключено, что она появится во второй. Стоит отметить, что певица, как никто другой, знает толк в драматургии и театре. 

Ранее стало известно, что у Никиты Преснякова были найдены полипы в желчном пузыре. По его словам, они образовались из-за сбитого режима питания.

«Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — объяснил парень. 

Данное заболевание нельзя вылечить. Но остановить его развитие можно при помощи специальной диеты. 

«В противном случае придется вырезать желчный пузырь и жить без него. Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться диеты», — объяснил музыкант, подчеркнув, что сейчас хорошо себя чувствует и находится в отличной физической форме.

О болезни Никиты Преснякова стало известно накануне. Поклонники обратили внимание на нездоровую худобу артиста, и ему пришлось рассказать о заболевании желчного пузыря, а также об изменениях в питании.

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Пресняков прекрасно справился с ролью в театре, но Пугачева не пришла на премьеру
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