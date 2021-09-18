Эфир: Политолог Курочкин комментирует особенности выборов-2021

В субботу, 18 сентября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг доктора политических наук, руководителя отделения Российского общества политологов Ленинградской области, декана факультета политологии СПбГУ Александра Курочкина. Гость студии рассказывает об особенностях нынешней избирательной кампании и подводит итоги первого дня голосования.