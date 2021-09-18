Дмитрий Песков дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Москва, 18 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, используя систему дистанционного электронного голосования.

Официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости сообщил, что онлайн-голосование является очень удобным инструментом.

«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», — отметил Дмитрий Песков.

Парламентские выборы на территории России проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели семи регионов получили возможность голосовать в электронном формате. Результаты избирательного процесса огласят после подсчета всех бюллетеней не ранее 20 сентября.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин также принял участие в выборах депутатов Госдумы. Российский лидер голосовал в режиме онлайн.