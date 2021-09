США депортируют тысячи беженцев на Гаити

Остин, 18 сентября. Администрация Джо Байдена 19 сентября начнет высылку гаитянских мигрантов, которые скопились в районе международного пограничного перехода Дель-Рио на границе с Мексикой. Об этом сообщают источники в администрации Белого дома.

Согласно информации, предоставленной чиновником, который пожелал остаться неизвестным, детали операции еще согласовываются, однако уже сейчас можно предположить, что гаитянцев будут вывозить на родину специальными вывозными авиарейсами, количество которых, по предварительной информации, составит от пяти до восьми в день.

A US official says the Biden administration plans on “massive movements” of Haitian migrants in a small Texas border city on flights to Haiti starting Sunday. https://t.co/MrjdjwSXyI

Другой неназванный источник сообщил, что планируется осуществлять не более двух рейсов в день, при этом все мигранты будут проходить тестирование на COVID-19.

В пятницу пограничные власти США полностью закрыли переход между мексиканским городом Сьюдад-Акуна и американским Дель-Рио из-за наплыва огромного количества нелегальных мигрантов, которые фактически парализовали работу пограничных служб на этом участке. В районе пограничного перехода скопилось около 15 тыс. беженцев, большинство из которых являются гражданами Гаити.

The FAA grounded Fox News’ drones that were capturing the migrant crisis in Del Rio, Texas.



So local law enforcement took them up in a helicopter

pic.twitter.com/aoy7R5znOm