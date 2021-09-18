США депортируют тысячи беженцев на Гаити

Остин, 18 сентября. Администрация Джо Байдена 19 сентября начнет высылку гаитянских мигрантов, которые скопились в районе международного пограничного перехода Дель-Рио на границе с Мексикой. Об этом сообщают источники в администрации Белого дома.

Согласно информации, предоставленной чиновником, который пожелал остаться неизвестным, детали операции еще согласовываются, однако уже сейчас можно предположить, что гаитянцев будут вывозить на родину специальными вывозными авиарейсами, количество которых, по предварительной информации, составит от пяти до восьми в день.

A US official says the Biden administration plans on “massive movements” of Haitian migrants in a small Texas border city on flights to Haiti starting Sunday. https://t.co/MrjdjwSXyI — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) September 18, 2021

Другой неназванный источник сообщил, что планируется осуществлять не более двух рейсов в день, при этом все мигранты будут проходить тестирование на COVID-19.

В пятницу пограничные власти США полностью закрыли переход между мексиканским городом Сьюдад-Акуна и американским Дель-Рио из-за наплыва огромного количества нелегальных мигрантов, которые фактически парализовали работу пограничных служб на этом участке. В районе пограничного перехода скопилось около 15 тыс. беженцев, большинство из которых являются гражданами Гаити.

The FAA grounded Fox News’ drones that were capturing the migrant crisis in Del Rio, Texas.



So local law enforcement took them up in a helicopter

pic.twitter.com/aoy7R5znOm — Daily Caller (@DailyCaller) September 17, 2021

Мигранты организовали импровизированный лагерь под пограничным мостом. При этом многие из них провели в нем несколько дней в условиях жары и нехватки чистой воды, еды и средств первой необходимости.

Теперь многие беженцы, которые преодолели несколько тысяч километров, чтобы попасть в США, вынуждены столкнуться с выбором: быть депортированными обратно в Гаити или вернуться в Мексику и там дожидаться решения по своим миграционным заявлениям, либо дожидаясь более удобного случая попасть в США. Единственное исключение составляют дети без сопровождения взрослых — миграционные правила США не позволяют депортировать эту категорию беженцев.

Представитель администрации, который не был уполномочен публично обсуждать этот вопрос и говорил на условиях анонимности, сказал, что эта депортация не направлена конкретно против гаитян и не отражает изменение политики, а является продолжением обычной практики.

Николь Филлипс, юридический директор правозащитной группы «Гаитянский мостовой альянс» сообщает, что среди беженцев растет отчаяние после того, как администрация Байдена прекратила свою практику ежедневного приема мигрантов, которые считались особенно уязвимыми.

«Люди паникуют из-за того, как они ищут убежища», — говорит она.

Эдгар Родригес, адвокат приюта для мигрантов Casa del Migrante в Пьедрас-Неграс, к северу от Дель-Рио, две или три недели назад заметил увеличение числа гаитян в этом районе и считает, что в этом сыграла роль дезинформация. Мигранты часто принимают решения на основе ложных слухов о том, что политика вот-вот изменится и что практика правоприменения варьируется в зависимости от города.

Федеральное агентство новостей /

Власти США с начала года сталкиваются с серьезным увеличением потоков нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну, пересекая границу с Мексикой. Этот миграционный кризис стал одним из факторов острой критики в адрес администрации Джо Байдена. Республиканцы обвиняют Белый дом в неспособности навести порядок на границе. В то же время левое крыло Демократической партии критикует президента за отказ от выполнения своих предвыборных обещаний по либерализации миграционного законодательства и приему большего числа беженцев.