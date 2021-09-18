Герой России Андрей Богатов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Старый Оскол, 18 сентября. Герой России Андрей Богатов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

Богатов и его супруга проголосовали на избирательном участке в Старом Осколе. Герой России отметил, что каждый гражданин РФ имеет должен участвовать в политической жизни страны, принимая участие в выборах.

«Нельзя говорить о легитимности или нелегитимности выборов, если люди игнорируют избирательный процесс. Участвуйте в жизни своей Родины!» — призвал Богатов.

Напомним, 17 сентября в России стартовало голосование на выборах различного уровня, которое будет продолжаться в течение трех дней. Избирателям предстоит выбрать депутатов Госдумы и региональных парламентов в 39 субъектах РФ. Кроме того, в девяти регионах пройдут выборы губернаторов.