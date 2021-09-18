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Эфир: Представитель ОНФ в Петербурге Валерий Солдунов рассказывает о ходе выборов-2021

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:45
Политика
Эфир: Представитель ОНФ в Петербурге Валерий Солдунов рассказывает о ходе выборов-2021
Федеральное агентство новостей  / 

В субботу, 18 сентября, с 12:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя Всероссийского общества автомобилистов, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Валерия Солдунова. Во время брифинга обсуждают ход выборной кампании и обстановку на избирательных участках в первые дни голосования.

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