Эфир: Представитель ОНФ в Петербурге Валерий Солдунов рассказывает о ходе выборов-2021

В субботу, 18 сентября, с 12:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя Всероссийского общества автомобилистов, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Валерия Солдунова. Во время брифинга обсуждают ход выборной кампании и обстановку на избирательных участках в первые дни голосования.