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Аналитик NI назвал смертоносный арсенал главным козырем российского Су-25

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 10:56
Армия
Аналитик NI назвал смертоносный арсенал главным козырем российского Су-25
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin

Вашингтон, 18 сентября. Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, считают американские журналисты.

Авиапарк ВКС РФ насчитывает большое количество разнообразных самолетов, причем боевой опыт некоторых из них весьма мал, что, тем не менее, не относится к закаленному в многочисленных сражениях штурмовику Су-25, отметил военный эксперт из США Марк Эпископос в своей статье для издания The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей.

История крылатой машины началась в 1960-х годах, когда советское руководство задумалось о необходимости в новом мощном штурмовике, напомнил автор материала. Боевое применение знаменитого «летающего танка» Ил-2 в ходе Великой Отечественной войны произвело сильное впечатление на руководство Красной армии, однако на тот момент этот самолет уже более десятка лет находился «на пенсии», подчеркнул аналитик. Более поздние модели из-за недостаточного уровня бронезащиты и низких летных характеристик не слишком подходили на эту роль, считает Эпископос. В итоге в 1969 году тендер на создание нового штурмовика выиграло ОКБ под руководством знаменитого конструктора Павла Сухого, которое представило Су-25, запущенный в серийное производство в 1981 году.

Советский, а ныне российский штурмовик Су-25 представляет собой одноместный самолет, оснащенный мощной бронезащитой фюзеляжа и топливных баков, пишет эксперт. Базовый вариант имел весьма простую авионику и средства противодействия вражеским ракетам, однако поздние модификации обзавелись более сложными системами, повышающими живучесть крылатой машины. Главным же козырем штурмовика является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике, считает аналитик. По его словам, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели.

Духовный наследник легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами, подчеркнул Эпископос. По его словам, самолет, которому уже четыре десятка лет, весьма редко в настоящий момент используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях. Тем не менее, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.

Ранее коллега Эпископоса Тревор Филсет рассказал о другом советском «старичке», который даже и не думает уходить на покой — стратегическом бомбардировщике Ту-160 «Белый лебедь». По его словам, российское военное руководство не планирует отказываться от мощной крылатой машины, активно модернизируя ее, за счет чего этот самолет сможет установить еще много рекордов.

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россия вкс рф штурмовик су-25 the national interest Эпископос
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