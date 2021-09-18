Эфир: Как проходят выборы-2021, комментирует Александр Брод

В субботу, 18 сентября, с 12:00 в эфире медиацентра «Патриот» общественник, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод комментирует ход нынешний выборной кампании. Насколько востребовано онлайн-голосование, какие преимущества дало увеличение избирательного процесса до трех дней и чем закончился первый день выборов, рассказывает Александр Брод в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.