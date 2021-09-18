ФАН представляет подборку новейших многофункциональных экзоскелетов

Экзоскелеты — специально разработанные костюмы, которые помогают владельцам быть «выше, сильнее и быстрее» других. Эти гаджеты предназначены как для развлекательных целей, так и для оказания помощи работникам предприятий, где необходима высокая производительность и ставятся сложные задачи.

Например, существуют полноразмерные роботизированные костюмы, предназначенные для подъема тяжестей. Они позволяют их владельцам легко поднимать предметы весом более 90 килограммов несколько сотен раз,

Производители автомобилей часто используют на своих заводах костюмы для рабочих, которые снижают утомляемость и защищают от травм, обеспечивая сотрудникам подъемную опору до семи килограммов на каждой руке.

Встречаются и экзоскелеты, созданные для развлечений. Например, многотонные костюмы с несколькими конечностями, которые усиливают движения пилотов, позволяя им преодолевать любую местность с максимальной скоростью до 30 километров в час. Гонки и технологические соревнования на подобных машинах регулярно привлекают внимание тысяч зрителей и навевают мысли о скором наступлении киберпанка.

Однако наиболее полезными для человечества являются, пожалуй, медицинские экзоскелеты. Разработки в этой области помогают парализованным людям вновь обрести возможность ходить.