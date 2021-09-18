Донбасс, 18 сентября. Украинские силовики обостряют ситуацию в зоне ООС по приказу руководства страны. ВСУ на учениях отработали авиаудары по Крыму и Донбассу. Военные ДНР после обстрелов открыли ответный огонь. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В Луганской Народной Республике в минувшие сутки было спокойно. В то же время киевские силовики шесть раз обстреляли районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР. На горловском направлении (поселок шахты Гагарина и Широкая Балка) подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении обстрелам из противотанковых гранатометов с позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подвергся поселок Ленинское. Стоит остановиться на вооруженной агрессии украинских силовиков на донецком направлении обороны республики. Здесь военнослужащие 16-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады нанесли минометные удары из 120-мм орудий по поселку шахты «Октябрьская» Донецка. Три мирных жителя ранены, восемь жилых домов повреждены.

В результате ответных действий огневая точка ВСУ подавлена, один украинский военнослужащий погиб, один ранен. Через несколько часов подразделения 58-й бригады снова открыли огонь по городу с применением тяжелых 120-мм минометов. На этот раз обошлось без жертв и разрушений.

Потери в ВСУ

В течение недели подразделения Народной милиции ДНР несколько раз вынужденно открывали ответный огонь для прекращения обстрелов населенных пунктов со стороны украинских вооруженных формирований. В оборонном ведомстве республики корреспонденту ФАН рассказали, что, согласно данным разведки, в результате погибли двое украинских военнослужащих, пять человек получили ранения. Все ответные удары наносились с целью защиты мирного населения.

Федеральное агентство новостей /

Командование ВСУ привлекает Нацгвардию к выполнению боевых задач

Командование Вооруженных сил Украины искусственно сохраняет напряженность в зоне силовой операции, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Более того, к осуществлению провокаций в отношении республик Донбасса армейские командиры планируют привлечь подразделения Национальной гвардии, которые прошли специальную подготовку на юге Донецкой области.

Десять мобильных подразделений из состава 12-й отдельной бригады Нацгвардии «Азов» отданы в оперативное подчинение подразделениям ВСУ для провокационных обстрелов позиций народной милиции и населенных пунктов. На вооружении нацгвардейцев и тяжелые минометы, и ударные беспилотники, а также снайперское вооружение.

Таким образом военно-политическое руководство Украины готовится к участию в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Чтобы добиться внимания и мировой поддержки, киевские власти нацелены дестабилизировать обстановку в зоне силовой операции.

ВСУ на учениях отработали авиаудары по Крыму и Донбассу

Украинская штурмовая авиация провела комплексную тренировку над акваторией Черного моря, Херсонской, Одесской и Николаевской областями. В управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что это была отработка ударов по наземным целям на территории республики Донбасса и Крыма.

По легенде учений военнослужащие выполняли задачи по молниеносному удару по критически важным объектам с применением ракет класса «земля — воздух». Это свидетельствует о том, что украинское командование все же вынашивает планы по захвату полуострова и республик Донбасса военным путем.