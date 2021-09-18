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Жители России стали на 38% чаще пользоваться сервисами доставки

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 10:43
Экономика
Жители России стали на 38% чаще пользоваться сервисами доставки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 сентября. Аналитики банка «Русский стандарт» изучили динамику российского рынка курьерских услуг. Оказалось, что россияне на 38% чаще, чем годом ранее, покупают товары с доставкой.

Соответствующие данные получены за период с января по август в 2020 и 2021 годах, уточняет ТАСС. Общее число платежных операций поднялось, однако средний чек понизился на 3% и достиг показателя в 5145 рублей. Аналитики отмечают, что популярность онлайн-заказов сохранилась в России с начала карантина, когда граждане оценили удобство сервиса. После распространения практики средняя стоимость покупки незначительно упала.

«Именно в месяц повышенного спроса на подарки для дам и доставку цветов было отмечено самое большое количество операций по оплате покупок с доставкой на дом. Средний чек марта в этой категории составил 5395 рублей», — добавили в «Русском стандарте».

Отечественный рынок доставки считают перспективным и зарубежные инвесторы. Немецкая компания HelloFresh ранее вложила несколько миллионов евро в российский сервис доставки продуктов «Шефмаркет».

Маркетплейс AliEхpress Россия запустил в Нижнем Новгороде собственный центр поддержки покупателей и продавцов. До конца года компания планирует открыть такие центры еще в пяти городах, сообщает «ФедералПресс».

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