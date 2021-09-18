Памфилова отметила прозрачность выборов в России

Москва, 18 сентября. Всероссийские выборы в Госдуму проходят прозрачно, заявила глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова.

Наблюдатели из России и других стран внимательно следят за процессом голосования. Избирательные участки работают с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса. Выборы в РФ должны пройти достойно, заявила Памфилова.

Голосование за кандидатов в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Мероприятие впервые проводят в трехдневном формате. По мнению Памфиловой, такое нововведение может прижиться, поскольку оно позволяет избежать больших столпотворений на участках.