Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за скандального эфира с Бузовой

, 18 сентября. Спортивный комментатор Денис Казанский заявил, что не смог мириться с политикой руководства «Матч ТВ». По его словам, эфиры стали больше напоминать дешевое шоу.

Казанский признался, что возможно остался бы работать на канале, если комментировал только хоккейные и футбольные матчи. Однако, отметил бывший ведущий «Матча ТВ», ему приходилось принимать участие в съемках аналитических спортивных программ, где сильно чувствовалось новая политика руководства. По словам Казанского, на «Матч ТВ» стало меньше спорта и больше шоу ради просмотров и рейтингов. Комментатор утверждает, что просто не смог «смотреть на это все» и принял решение об уходе с канала.

«Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском в ней становилось меньше спорта. Право канала — выбирать линию развития. А мое право — выбирать, жить с этим или нет», — цитирует слова Дениса Казанского YouTube-канал «Фабрика Футбола».

Последней каплей для комментатора стал скандальный эфир с Бузовой во время чемпионата Европы-2020. Он отметил, что руководство пригласило звезду «Дома-2» в программу «Все на матч» ради хайпа, однако привлечь новых зрителей у них не получилось. По его словам, сложно представить, что, люди, пришедшие на канал из-за Бузовой, будут следить за матчами Российской премьер-лиги.

Скандал в судии «Матча ТВ» произошел 14 июня во время Евро-2020. Комментатор Дмитрий Губерниев съязвил в адрес звезды «Дома-2» и спросил, пьет ли она коньяк по утрам. Бузова тут же закатила истерику, расплакалась и назвала ведущего «дном».