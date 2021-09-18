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Актер театра и кино Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни
Общество
Актер театра и кино Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни
Prt Scr youtube.com  /  uztvrus

Москва, 18 сентября. Народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев ушел из жизни в 76-летнем возрасте.

Актер и режиссер Улугбек Юлдашев на странице в Facebook сообщил о смерти коллеги Шухрата Иргашева. Он скончался накануне в Москве. Юлдашев выразил соболезнования родным и близким Иргашева.

Причина смерти актера пока не раскрывалась. Информации о месте и дате похорон выпускника Ташкентского театрально-художественного института имени Островского также не было представлено. Иргашев был известен зрителям по ролям в картинах «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Дневной дозор». Он снимался в кино с 1966 года.

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