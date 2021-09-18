Лента Верховена «Искушение» осталась без прокатного удостоверения в России

Москва, 18 сентября. Российское министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у кинокартины режиссера Пола Верховена «Искушение».

Соответствующий приказ, датированный 17 сентября, был опубликован на официальном сайте Минкультуры в разделе «Документы». Решение утвердил первый заместитель главы министерства Сергей Обрывалин.

«Отказать ООО «КАПЕЛЛА ФИЛЬМ» в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение»», — говорится в документе.

В приказе указано, что в выдаче разрешения отказывается согласно подпункту «ж» пункта №18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом подпункте говорится, что прокатное удостоверение не выдается «в иных определенных федеральными законами случаях».

Лента «Искушение» рассказывает о монахине, живущей в Италии XVII века. Героиня страдает от религиозных и эротических сновидений, но спасается благодаря другой монахине, с которой у нее начинается роман. Предполагалось, что драма Пола Верховена выйдет в российский прокат 7 октября.