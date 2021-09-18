Месси может заработать минимум 110 миллионов евро по контракту с «ПСЖ»

Париж, 18 сентября. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может заработать не менее 110 миллионов евро в соответствии с условиями контракта с клубом.

Журналисты французского издания L'Equipe раскрыли детали контракта 34-летнего Леонеля Месси с «ПСЖ», заключенного в августе этого года. В соответствии с условиями соглашения, в первый год аргентинский игрок заработает 30 миллионов евро. В следующие два года зарплата шестикратного обладателя «Золотого мяча» будет увеличиваться на 10 миллионов евро благодаря бонусу за лояльность. Эта опция будет действовать, если Месси не уйдет из «ПСЖ».

Контракт нападающего сборной Аргентины с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро. В этом сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее женщина-стюард рассказала о реакции на извинения Криштиану Роналду за удар мячом. Инцидент произошел перед матчем Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед».