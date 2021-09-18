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Росрыболовство ожидает снижения стоимости красной икры в ближайший месяц

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 10:02
Экономика
Росрыболовство ожидает снижения стоимости красной икры в ближайший месяц
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn/Global Look Press

Москва, 18 сентября. Российские рыбаки в 2021 году выловили горбуши на 90% больше, чем в прошлом. Общий показатель составил 510 тыс. тонн горбуши и тихоокеанских лососей.

При этом стоимость красной икры уже сейчас ниже на 10%, чем аналогичном периоде 2020 года. По мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, которым он поделился с «Российской газетой», цены будут снижаться и дальше.

«Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство еще продолжается. Логистический путь свежей продукции в центральные регионы только начинается. Думаю, что на икру горбуши цены должны снизиться в ближайший месяц-полтора», — считает руководитель ведомства.

Однако Шестаков отметил, что снижение оптовой стоимости не всегда предполагает уменьшение стоимости для конечного потребителя. Поэтому он затруднился оценить, почем будут продавать продукцию торговые сети.

Товарное рыбоводство на Дону может оказаться на грани исчезновения: причина кроется в новых программах, которые предложили на федеральном уровне.

Новый рыбоводный завод открылся в поселке Тазовский на Ямале. На предприятии, построенном в рамках государственно-частного партнерства совместно с «Транснефтью», будут выращивать около 1,8 млн мальков муксуна и чира ежегодно, сообщает INFOX.

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