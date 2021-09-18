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«Башкирский Джастин Бибер» Элвин Грей устроил пышную свадьбу в Уфе
Шоу-бизнес
«Башкирский Джастин Бибер» Элвин Грей устроил пышную свадьбу в Уфе
instagram.com  /  @elvin_grey_music

Уфа, 18 сентября. Певец Элвин Грей женился на возлюбленной Инзилии Фатхутдиновой. Пара устроила в Уфе пышную свадьбу, пригласив 150 человек.

За несколько часов до начала мероприятия организаторы показали красиво украшенный зал и подарки для гостей. Все было сделано в пастельных тонах, с цветами и приятным светом софитов.

В просторном зале ресторана прошла церемония бракосочетания. Молодожены дали друг другу клятвы. После того, как пара обменялась кольцами, гостей попросили выйти на улицу, где их ждал сюрприз. Участники увидели новенький Mercedes-Maybach, который новоиспеченным супругам преподнес продюсер Элвина.

Инзилия тоже подготовила сюрприз для супруга. Девушка исполнила для избранника песню. По Фатхутдиновой было видно, что она сильно волновалась. Преодолев страх, невеста трогательно призналась в любви «башкирскому Джастину Биберу».

О свадьбе Грея и его невесты стало известно зимой. Певец рассказал поклонникам, что возлюбленная согласилась стать его женой. В день свадьбы артист сообщил о выходе новой песни, посвященной женитьбе.

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