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Российские ретейлеры предупредили кабмин о повышении цен на куриную продукцию
Экономика
Российские ретейлеры предупредили кабмин о повышении цен на куриную продукцию
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 18 сентября. Торговые сети довели до сведения Правительства России информацию о планах поставщиков поднять цены на куриное мясо и яйца.

Минпромторг обсудил этот вопрос на совещании 16 сентября, сообщили «Ведомости». Данные о росте стоимости продукции подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, в европейской части России цена филе куриной грудки на электронных торгах уже поставила рекорд, достигнув отметки в 250–260 руб./кг, а тушка бройлера стоит 140–150 руб/кг. Год назад этот показатель по обеим позициям был ниже на 100 рублей.

Ретейлеры не первый раз получают уведомления о планах поставщиков увеличить закупочную цену по различным товарам. Производители объясняют это необходимостью компенсировать рост издержек и себестоимости.

Между тем за неделю с 7 по 13 сентября упали в цене рис, вермишель, вареная колбаса и чай, а также морковь и капуста. Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, информирует Росстат.

Продукты, зарекомендовавшие себя как природные энергетики, ранее перечислил INFOX.

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