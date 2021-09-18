В американских мегаполисах массово гибнут перелетные птицы

Каждую осень пернатые путешественники врезаются в окна небоскребов и падают с большой высоты на землю. Неравнодушные граждане подбирают раненых и погибших птиц, чтобы оказать им ветеринарную помощь или захоронить.

Подобные явления — не редкость в крупных городах Америки. По статистике, от столкновения со стеклом высоток в год погибает до 230 тысяч перелетных птиц.

Орнитолог из Нью-Йорка Мелисса Брейер с помощью научных инструментов отслеживает миграцию и маршруты пернатых. В периоды, когда стаи летят через центр города, девушка отправляется на поиски птиц, попавших в беду.

«Обычно я подхожу к зданию и, вижу, может быть, парочку мертвых птиц, но сегодня их было гораздо больше. Я даже не могу сосчитать их количество», — написала Брейер в своих соцсетях.

В среднем в сезон миграции американка собирает около 20 жертв столкновения. Но на этот раз в ее сумках оказались 226 мертвых птиц. Также девушка собрала десятки искалеченных пернатых, которых она отвезла в реабилитационный центр для диких животных.