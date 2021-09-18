Вдова и дочь Баталова хотят исключить имя актера из названия благотворительного фонда

Москва, 18 сентября. Семья покойного актера Алексея Баталова подала иск к мужу актрисы Натальи Дрожжиной, юристу Михаилу Цивину с требованием исключить имя артиста из названия фонда «Благор».

Помимо Цивина, в иске вдовы и дочери Баталова упомянуты московский адвокат Нарек Костанян и нотариус Москвы Дмитрий Бублий, сообщили в столичном Дорогомиловском суде. Рассмотрение этого заявления начнется 1 октября. По данным из открытых источников, учредителями благотворительного фонда являются вдова Баталова Гитана Леонтенко, его дочь Мария Баталова, Дрожжина, Цивин, а также Костанян.

Кроме того, семья актера подала иск к Дрожжиной о взыскании с нее средств, полученных путем неосновательного обогащения. Общая сумма требуемых денег превышает 14 миллионов рублей.

«В исковом заявлении Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, 122 742 долларов, 25 129 евро, а также 25 235 евро в пользу Баталовой», — приводит выдержку из документа ТАСС.

Суд намеревается рассмотреть иск о взыскании денег с актрисы 12 октября. В заявлении вдова и дочь Баталова также просят признать недействительным согласие Леонтенко на использование имени актера в названии благотворительного фонда.

Цивин и Дрожжина не признают обвинения, неоднократно звучавшие со стороны семьи Баталова. Так, юрист говорил ФАН, что именно они с женой ухаживали за больным актером, когда он сломал шейку бедра.