Французский посол в Австралии Жан-Пьер Тебо назвал соглашение AUKUS ударом в спину

Канберра, 18 сентября. Австралия предала Францию, так как без предупреждения разорвала крупный оборонный контракт с Парижем, заявил французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо.

Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Согласно соглашению, Австралия с помощью американских технологий построит несколько атомных подводных лодок. Ради этой договоренности Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Францией, чем поразила Париж.

«Нам нанесли удар ножом в спину», — сказал Жан-Пьер Тебо, комментируя ситуацию.

Французская сторона узнала о соглашении Канберры, Лондона и Вашингтона из новостей СМИ. Франция возмущена тем, что австралийская сторона не провела предварительные консультации и даже не обсудила этот вопрос на государственном уровне.