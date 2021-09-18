Востоковед Вородин объяснил интерес Китая к Афганистану

Для Китайской Народной Республики жизненно необходимо обеспечение стабильности в странах Центральной Азии — это залог ее безопасности. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества по видеоконференцсвязи. В своей речи он отметил, что ШОС обязательно должна быть задействована для блокировки исходящих из Афганистана угроз: терроризма, наркотрафика и экстремизма. Также российский лидер призвал членов организации выработать согласованную позицию с учетом рисков в регионе после «бегства» оттуда США.

«Такой призыв вполне ясен и логичен, однако на практике могут возникнуть некоторые трудности, — заметил Вородин. — Как известно, в последние годы Китай ведет активную работу на афганском направлении, рассматривая Афганистан как часть своего мегапроекта «Один пояс — один путь». С одной стороны, Пекин пытался укрепить власти этой страны, в их понимании, [для] пользы интеграции в ШОС. Однако при этом многие эксперты отмечали, что китайцы словно тяготятся рамками организации сотрудничества, сдерживавшими необходимую реакцию на быстро меняющуюся обстановку в Афганистане».

По словам востоковеда, страны-члены ШОС, осознавая, что правительство в Кабуле находилось под полным контролем США, относились к нему крайне осторожно.

Федеральное агентство новостей /

«Но после краха марионеточного режима Ашрафа Гани и победы «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) разногласия еще более усилились, — подчеркнул эксперт. — Именно поэтому Китай стремится осуществлять свою внешнеполитическую стратегию на афганском направлении с определенной долей автономности и без серьезных обязательств перед партнерами по ШОС. До недавнего момента в Пекине явно пытались поставить ситуацию в Афганистане под свой полный геополитический контроль и создать условия для урегулирования военно-политической ситуации в Центральной Азии. Для национальной безопасности КНР, принимая во внимание уйгурскую проблему, это особенно важно».

По словам собеседника ФАН, выстраивая полуофициальные отношения с талибами, Пекин готовился к тому, что после ухода американских войск из Афганистана они придут к власти.

«Так в итоге и получилось, — сказал Вородин. — И теперь влияние КНР в Афганистане будет только расти. Китай больше, чем другие региональные игроки, заинтересован в стабилизации обстановки в Афганистане, который должен стать его воротами в Южную Азию. Опираясь на поддержку РФ и стран-соседей, он будет и дальше призывать к восстановлению афганской экономики (а также непосредственно участвовать в этом) и, конечно, к «формированию широкой и инклюзивной политической структуры». Активность Китая абсолютно логична — ведь к дележу «афганского пирога» уже подключаются Турция и аравийские страны».

Ранее востоковед рассказал, как американцы помогали создать «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.