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МИД России: Арктика станет регионом взаимодействия Москвы и Вашингтона

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 09:25
Политика
МИД России: Арктика станет регионом взаимодействия Москвы и Вашингтона
пресс-служба ОСК

Москва, 18 сентября. Арктика должна быть регионом конструктивного взаимодействия России и США. Об этом сказал председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

Сейчас в этом регионе между странами существуют разногласия в военно-политических вопросах. Рано или поздно эти темы станут предметом диалога между Москвой и Вашингтоном, сказал дипломат.

Стороны заинтересованы в том, чтобы Арктика развивалась предсказуемо, чтобы там наблюдалась низкая напряженность. Нужно развивать сотрудничество в рамках Арктического совета, подчеркнул Корчунов в комментарии РИА Новости.

Совет был учрежден в 1996 году. Он является межправительственным форумом, который обеспечивает сотрудничество в регионе, особое внимание уделяется защите окружающей среды. В него входят Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Швеция, Россия и США.

Недавно на базе ВС России в Арктике появился самый северный в мире бассейн. Минобороны сделало такой подарок для военнослужащих ко дню ВМФ.

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