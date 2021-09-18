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Диетолог Суттер: яблоко в день не гарантирует крепкое здоровье
Общество
Диетолог Суттер: яблоко в день не гарантирует крепкое здоровье
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 18 сентября. Существует множество мифов о продуктах, которые якобы влияют на здоровье. Диетолог Лили Суттер развеяла некоторые их них.

По словам врача, несмотря на распространенные убеждения, морковь не окажет значительного эффекта на зрение. Не спасет от походов к врачу и яблоко в день.

«Хотя морковь содержит много витамина А, который помогает поддерживать здоровое зрение, она не помогает вам лучше видеть в темноте. Точно так же, если вы будете наслаждаться яблоком в день, это само по себе не уменьшит ваши шансы на посещение терапевта», — передает слова врача журнал Express.

Не стоит забывать о мифах про жевательную резинку. При ее сглатывании вы не обеспечите желудок беспрерывной работой на семь лет, ведь жвачки перевариваются гораздо быстрее. Врач добавила и про сельдерей — он не уведет калораж в минус, а, как и все продукты, лишь добавит калорий.

Суттер считает, что многих людей не интересует, что они употребляют, однако им важно утешать себя подобными мифами. Чтобы правильно питаться, необходимо разбираться в составе продуктов, а это нужно постигать, как и любую другую науку, заключила диетолог.

Тем временем ее американский коллега Стивен Гандри приравнял помидоры к ядам. По его мнению, опасность томатов заключается в высокой концентрации белков-лектинов в их составе.

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диета мифы диетолог правильное питание
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