Берлин, 18 сентября. Страны Евросоюза должны иметь возможность действовать независимо от США в военном плане, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Стремление не должно указывать на желание полностью отделиться от Соединенных Штатов. Однако для Евросоюза могут возникнуть собственные интересы, включая и внутри НАТО, сообщила она в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — уточнила она.

Главы военных ведомств европейских государств собирали экстренное заседание после прихода к власти в Афганистане представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Темой обсуждения был выход из сложившейся ситуации и вероятность создания сил быстрого реагирования ЕС.

Аналитики китайского издания Sohu ранее выдвинули предположение, что формирование единого командования поможет ВС РФ и Белоруссии одержать победу над НАТО в случае вооруженного столкновения.

1 Организация запрещена на территории РФ.