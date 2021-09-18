Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 09:49
09:48
Общество
Избирком Ростовской области сообщил о явке свыше 70% на онлайн-голосовании
09:45
Происшествия
В Москве аннулированы восемь переносных урн для надомного голосования
09:42
Экономика
Российские ретейлеры предупредили кабмин о повышении цен на куриную продукцию
09:40
Политика
В Москве 18 сентября открылись все избирательные участки
09:36
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрывах в Кабуле
09:34
Армия
Бойцы ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму во время учений «Мирная миссия — 2021»
09:33
Общество
Избиратель в костюме коня в пальто пришел на голосование в Ялте
09:33
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 18 сентября, праздники, факты, люди
09:32
Общество
Вдова и дочь Баталова хотят исключить имя актера из названия благотворительного фонда
09:32
Политика
Французский посол в Австралии Жан-Пьер Тебо назвал соглашение AUKUS ударом в спину
Все новости

Глава минобороны ФРГ: Евросоюз должен действовать независимо от США
Армия
Глава минобороны ФРГ: Евросоюз должен действовать независимо от США
flickr.com  /  NATO North Atlantic Treaty Organization

Берлин, 18 сентября. Страны Евросоюза должны иметь возможность действовать независимо от США в военном плане, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Стремление не должно указывать на желание полностью отделиться от Соединенных Штатов. Однако для Евросоюза могут возникнуть собственные интересы, включая и внутри НАТО, сообщила она в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — уточнила она.

Главы военных ведомств европейских государств собирали экстренное заседание после прихода к власти в Афганистане представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Темой обсуждения был выход из сложившейся ситуации и вероятность создания сил быстрого реагирования ЕС.

Аналитики китайского издания Sohu ранее выдвинули предположение, что формирование единого командования поможет ВС РФ и Белоруссии одержать победу над НАТО в случае вооруженного столкновения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава минобороны ФРГ: Евросоюз должен действовать независимо от США
сша нато германия крамп-карренбауэр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru