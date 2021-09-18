Нефтеперерабатывающий завод загорелся в американском городе Карсон

Карсон, 18 сентября. Сильное возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода произошло в американском городе Карсон, неподалеку от Лос-Анджелеса.

Силы пожарной охраны безуспешно пытаются потушить огонь. Согласно данным, которые приводит Telegram-канал Police frequency, недавно производство оказалось в центре землетрясения.

Известно, что во время пожара на территории нефтеперерабатывающего комплекса произошел взрыв, после которого огонь усилился. Данных о погибших пока нет.

Ранее на юго-западе США произошло еще одно крупное возгорание. В городе Сан-Диего вспыхнул универсальный десантный корабль Bonhomme Richard (LHD-6).