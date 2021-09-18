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«Этот день в истории». Что произошло 18 сентября, праздники, факты, люди
Общество

18 сентября во всем мире отмечается День чистоты. Правда, к гигиене этот праздник отношения не имеет — разве что в самом общем смысле. С помощью этого дня экологи пытаются привлечь внимание к состоянию нашей планеты, ведь каждый год в мире прибавляется четыре миллиарда тонн отходов. Однако отмечать праздник стали относительно недавно: День чистоты учредили лишь в 2018 году в Эстонии.

Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день мониторинга воды — еще один экологический праздник, посвященный проблемам водных ресурсов планеты и защите их от загрязнения. Все желающие могут провести ряд тестов и определить качество воды в местных водоемах, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды (WWMD). 

Какой еще праздник, связанный со здоровьем, отмечается 18 сентября, и какая известная оперная певица отпразднует сегодня день рождения — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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