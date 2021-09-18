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Китай провел учения в Тайваньском проливе после провокации с эсминцем США
Армия
Китай провел учения в Тайваньском проливе после провокации с эсминцем США
wikipedia.org  /  策划 / Public Domain

Пекин, 18 сентября. Вооруженные силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива. Такое решение стало ответом на проход американского ракетного эсминца через пролив.

Учения прошли при участии восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 17 сентября. В рамках маневров использовались корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, заявил официальный представитель НОАК Ши И.

Инцидент с американским эсминцем Barry произошел в минувшую пятницу. Судно прошло через Тайваньский пролив, что, по мнению Пекина, создало угрозу безопасности в регионе.

Войска восточного округа продолжат сохранять высокую степень боевой готовности, защищая суверенитет и безопасность страны, заявили в Китае. Произошедший накануне инцидент является провокацией со стороны США и дестабилизирует обстановку в акватории, говорится в сообщении Пекина.

Американский генерал Джон Хайтен ранее заявил о важности поддержания диалога с Россией и Китаем для мировой стабильности. Он добавил, что этот вопрос является принципиальным, поскольку касается крупных ядерных держав.

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