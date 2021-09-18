Депутат Рады Кучеренко назвал «Северный поток — 2» давно решенным вопросом

Киев, 18 сентября. Речь старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о завершении строительства «СП-2» является сигналом Киеву о бесполезности дальнейшей борьбы.

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал украинских политиков перестать пытаться противодействовать проекту. Он согласился со словами Хохштейна о необходимости проведения реформ в области энергетики на Украине. Сотрудник Госдепа выразил уверенность, что в мире вот-вот начнется большой энергетический переход, и Украина не должна оказаться за его бортом.

«Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас», — отметил Кучеренко в эфире телеканала «Наш».

Одним из паникеров, нежелающих мириться с «суровой» реальностью, стал бывший глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, страна попала в безвыходную «геополитическую мясорубку».