Суд Лос-Анджелеса признал миллионера Дерста виновным в убийстве 20-летней давности

Лос-Анджелес, 18 сентября. Лос-анджелесский суд присяжных признал мультимиллионера Роберта Дерста виновным в убийстве его подруги Сьюзан Берман, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом пишет CNN.

По версии суда, предприниматель в 2000 году выстрелил из пистолета в женщину, после чего она скончалась от тяжких телесных повреждений. Коллегия присяжных уверена, что Дерст совершил данное преступление, чтобы его подруга из колледжа не разгласила данные об исчезновении жены миллиардера, которая пропала 35 лет назад.

Защита попыталась опротестовать решение суда о пожизненном заключении, заявив о недостаточном количестве доказательств. При этом сам 78-летний Дерст не принимал участия в процессе, так как соблюдает режим самоизоляции после контакта с заболевшим COVID-19. Оглашение приговора намечено на 18 октября.

Еще одно громкое заседание может состояться против нынешнего президента США Джо Байдена. Генпрокуроры 24-х американских штатов пригрозили ему судом, если решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Соединенных Штатах не будет отменено.