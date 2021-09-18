Представитель посольства США в России Ребхольц назвал плюсы работы стран в Арктике

Москва, 18 сентября. Сотрудничество России и США в Арктике поможет сохранить мир в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в РФ Джейсон Ребхольц.

Соединенные Штаты высоко ценят международные взаимоотношения и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в Арктическом совете. По мнению дипломата, работа в данной сфере помогает сохранить мир в регионе.

Совместная работа двух государств в совете по Арктике продвигает и повышает степень экологической безопасности. Кроме того, в рамках этой работы поощряются и поддерживаются научные исследования, добавил Ребхольц.

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн посоветовал Киеву не зацикливаться на «СП-2». По его словам, страна должна акцентировать внимание на модернизации энергосистемы.