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Представитель РГО сообщил о судьбе пропавшей в Томской области экспедиции
Происшествия
Представитель РГО сообщил о судьбе пропавшей в Томской области экспедиции
pixabay.com

Томск, 18 сентября. Жена одно из членов экспедиции Русского географического общества смогла выйти на связь с пропавшей группой. Об этом рассказал представитель РГО.

Девять специалистов отправились в экспедицию по так называемой Тунгусской тропе в Красноярском крае и Томской области. Целью мероприятия было выяснение причин переноса Кетского острога, с которого началось освоение Сибири. Связь с ними оборвалась 11 сентября, спустя неделю до участников экспедиции все же удалось дозвониться, передает ТАСС.

«Вышла на связь [с группой] жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба РГО ранее уточнила, что общество не является организатором экспедиции. Однако в ее состав входят двое его участника — руководитель мероприятия Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, который снимает документальный фильм.

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