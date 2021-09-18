Выборы-2021: эксперт Шмидт подвел итоги первого дня голосования

В 23:00 по московскому времени стартовал, как и обычно с Дальнего Востока, второй день голосования на выборах в Государственную думу. За кресло в 2021 году ведут борьбу представители 14 партий. Для понятия того, насколько это много, можно привести пример США, где в парламенте представлены всего две партии «Демократическая» и «Республиканская», а также беспартийные и независимые кандидаты.

Россия настолько большая страна, что избирательный процесс проходит практически без перерыва. Первыми начинают голосовать жители Дальневосточного федерального округа, а замыкает день — Калининградская область. 2021 году россияне избирают Государственную Думу на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. За то, чтобы представить в парламенте граждан России, ведут борьбу 14 политических партий.

Уже в первый день в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отмечают высокую явку. Почти 17% зарегистрированных избирателей пришли в пятницу на свои участки. А это свидетельствует о том, что россияне серьезно и ответственно относятся к избирательному процессу, поскольку они уверены — в эти дни (выборы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — из-за сложной эпидемической обстановки, чтобы не было столпотворения на участках) решается их будущее.

Может показаться, что выборы — сложный и скучный процесс. Однако это далеко не так. Первый день голосования сопровождался целой серией самых неожиданных ситуаций. Так, например, жители одного из населенных пунктов Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах, верхом на верблюдах и лошадях, а известный российский сыровар Олег Сирота взял с собой козу, которую почему-то зовут «Меркель». На этом все отнюдь не закончилось: россияне приходили на избирательные участки в костюмах деда мороза и снегурочки, средневековых рыцарей, зеленых драконов. А на один из участков вообще ворвался енот.

Увы, не обошлось и без негатива. Подверглась хакерской атаке система онлайн голосования. Угрозы исходили из Германии, США, России и даже из Украины, но все они были удачно отражены.

Федеральное агентство новостей /

ФАН связался с кандидатом исторических наук, доцентом, публицистом и радиоведущим Сергеем Шмидтом и узнал, как, по его мнению, прошел первый день голосования в России. Эксперт отметил, что на данный момент никаких крупных скандалов зафиксировано не было — ничего серьезного не произошло.

«В первый день голосования главным вопросом была явка. А ее уровень соответствует тем параметрам, которые сложились ранее. Что касается каких-то нарушений и скандалов, то здесь я предпочитаю следить за ситуацией при помощи бывших студентов, которые работают наблюдателями. Пока все нарушения, которые были зафиксированы, — это какие-то мелкие технические ошибки. То есть — ничего серьезного не случилось», — сказал собеседник ФАН.

Несмотря на то, что выборы проходят без особых проблем, отметил специалист, вполне вероятно, что в последние дни голосования стоит ожидать провокаций.

«Что касается возможных провокаций — будут они или нет?! То, скорее всего, они будут. Мы с коллегами разговариваем по поводу выборов, и вполне возможно, что какие-то провокационные креативы приготовлены как раз в последние дни голосования. Но здесь я не берусь судить, поскольку никакой инсайдерской информацией по этому поводу не обладаю», — резюмировал Сергей Шмидт.

Добавим, что иностранные эксперты уже назвали процесс выборов в России грандиозным и потрясающим.