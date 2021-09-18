Японец Дайсуке Хори научился спать по полчаса в сутки ради продуктивности

Токио, 18 сентября. Японец Дайсуке Хори в возрасте 36 лет научился спать по 30 минут в сутки ради максимальной продуктивности. Доказать это он решил, приняв участие в шоу.

Дайсуке рассказал, что ему всегда казалось недостаточным 16 часов бодрствования для всех его дел. Он потратил несколько лет, чтобы овладеть навыком короткого сна. По словам японца, он не испытывает проблем со здоровьем в связи с недосыпанием и чувствует себя полным сил и энергии.

Организаторы одного из японских шоу пригласили мужчину к себе на программу, чтобы проверить его слова. Он должен был держаться своего распорядка на протяжении трех дней, пока его будни фиксирует съемочная группа проекта. Как оказалось, Дайсуке не обманывал: каждый день он спал не больше получаса, а иногда и меньше, сообщает «Ридус».

Для тех, кто не относится к любителям экстремального сна, сомнолог София Черкасова рассказала, как перестроить режим после периода летних отпусков. По ее словам, главное — стараться достаточно высыпаться.