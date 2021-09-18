The National Interest описал сценарий лидерства России в мировой гонке ВВС

Вашингтон, 18 сентября. Россия, Соединенные Штаты и Великобритания к 2030 году останутся ведущими мировыми воздушными державами. В скором времени к ним добавится и Китай.

Сегодня, как говорится в статье американского журнала The National Interest, КНР продолжает наращивать военную мощь. Авторы иностранного издания указали, что страны-лидеры в этой сфере будут постоянно страховаться от конфликтных сценариев. Таким образом все стороны намерены поддерживать развитие крупных, быстроразвертываемых и современных военно-воздушных сил, которые будут очень важны для нацбезопасности.

При лучшем сценарии развития, к 2030 году Россия окажется практически впереди планеты всей. Однако для этого должны стабилизироваться цены на экспорт нефти и сырья. Также Западу потребуется снять экономические санкции.

Главными программами российских ВВС являются истребители ПАК-ФА и стратегические бомбардировщики ПАК-ДА. Т-50 составит конкуренцию F-22 Raptor, а скрытый дозвуковой бомбардировщик будет способен нести ядерное оружие. Он заменит уже устаревшие Ту-160 «Блэкджек» и Ту-22М «Бэкфайр».

Недавно обновленный тяжелый ракетоносец Ту-160 произвел первый испытательный полет. «Белый лебедь» относится к классу сверхзвуковых бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла.