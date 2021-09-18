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Очевидцы выборов президента 2000 года описали эмоции Ельцина после победы Путина
Политика
Очевидцы выборов президента 2000 года описали эмоции Ельцина после победы Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 сентября. Режиссер Михаил Манский и фотограф Юрий Феклистов рассказали, что первый президент России Борис Ельцин был уверен в победе своего преемника Владимира Путина на выборах 2000 года.

При этом они отметили плохие взаимоотношения Бориса Николаевича с первым и последним главой СССР Михаилом Горбачевым. По словам Манского, Ельцин даже поперхнулся, когда увидел его на экране в день выборов.

«На каком-то канале мелькнул Горбачев, который при Ельцине в медийном пространстве вообще почти не присутствовал, а тут вдруг комментировал выборный день. И без того не пышущий здоровьем Ельцин от этого подавился собственным дыханием», — передает слова Манского «Собеседник».

Феклистов сказал, что дочь Ельцина Татьяна Юмашева, по совместительству являющаяся его официальным советником, пригласила отца в резиденцию, которая находится в Горках. После ухода с поста бывший президент стал полноправным ее владельцем. Фотограф отметил, что ни у кого не возникало сомнений по поводу итогов выборов. После победы Путина Ельцин был искренне рад и отпраздновал это событие шампанским в компании близких людей.

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко сравнил первого президента России с лидером СССР Владимиром Лениным и нашел немалое количество сходств. По его словам, оба ненавидели действующую власть и хотели заявить о себе.

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