Очевидцы выборов президента 2000 года описали эмоции Ельцина после победы Путина

Москва, 18 сентября. Режиссер Михаил Манский и фотограф Юрий Феклистов рассказали, что первый президент России Борис Ельцин был уверен в победе своего преемника Владимира Путина на выборах 2000 года.

При этом они отметили плохие взаимоотношения Бориса Николаевича с первым и последним главой СССР Михаилом Горбачевым. По словам Манского, Ельцин даже поперхнулся, когда увидел его на экране в день выборов.

«На каком-то канале мелькнул Горбачев, который при Ельцине в медийном пространстве вообще почти не присутствовал, а тут вдруг комментировал выборный день. И без того не пышущий здоровьем Ельцин от этого подавился собственным дыханием», — передает слова Манского «Собеседник».

Феклистов сказал, что дочь Ельцина Татьяна Юмашева, по совместительству являющаяся его официальным советником, пригласила отца в резиденцию, которая находится в Горках. После ухода с поста бывший президент стал полноправным ее владельцем. Фотограф отметил, что ни у кого не возникало сомнений по поводу итогов выборов. После победы Путина Ельцин был искренне рад и отпраздновал это событие шампанским в компании близких людей.

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко сравнил первого президента России с лидером СССР Владимиром Лениным и нашел немалое количество сходств. По его словам, оба ненавидели действующую власть и хотели заявить о себе.