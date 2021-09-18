Киев, 18 сентября. Украина не в силах на протяжении длительного времени оставаться привлекательным для жизни местом, заявили журналисты польского журнала Tygodnik Powszechny после анализа страны.

Польские специалисты провели исследование трудовой миграции и демографии в Украине. По результатам анализа журналисты пришли к выводу, что соседнее государство не сможет выступать в роли эффективного и современного государства.

Журналисты отметили, что население Украины уменьшается на протяжении 30-и лет, а миграция трудоспособных граждан демонстрирует пугающие темпы. Так, проект «Независимая Украина» не привлек большую часть населения, в результате чего люди больше не желают связывать свою судьбу с этой страной. Журнал Tygodnik Powszechny подытожил, что привлекательности украинского государства для его граждан в наше время приходит конец.

Тем временем советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович придумал новое название для Украины. По его мнению, страну необходимо переименовать в Соединенные Земли Украины.