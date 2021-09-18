Елена Малышева опровергла связанные с высокой температурой мифы

Москва, 18 сентября. Повышенную температуру при болезни сбивать крайне нежелательно. Об этом в программе «Жить здорово!» рассказала телеведущая Елена Малышева.

Существует распространенный миф, что высокую температуру нужно сбивать всегда. Приглашенный гость программы «Жить здорово!» врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин объяснил, что жар помогает организму бороться с инфекциями.

«Когда в ваш организм попадает инфекционный агент — вирус или бактерия — и начинает выделять свои токсины, у организма есть механизм самозащиты, который и выражается в повышении температуры тела. Это осложняет работу вирусов или бактерий по вашему убийству», — отметил эксперт.

По словам Малышевой, не стоит впадать в панику при виде на градуснике отметки 37,5 градуса. Это нормальная температура тела при болезни, которую сбивать не стоит. Порогом для взрослых является 38,5 градуса, а для детей — 38 градусов. Только при достижении этих показателей нужно применять жаропонижающие препараты, заключила телеведущая.

Помимо этого, существует мнение, что ревакцинацию следует делать строго не раньше установленного в полгода срока. Однако иммунолог Николай Крючков назвал случаи, когда этим можно пренебречь.