Врачи службы здравоохранения Великобритании связали рак кишечника с болью в спине

Москва, 18 сентября. Боль в спине может свидетельствовать о развитии рака кишечника. Ежегодно от этого заболевания страдают почти 42 тысячи британцев.

Статистика Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) показывает, что рак кишечника занимает четвертое место среди самых распространенных онкологических заболеваний и второе по количеству летальных исходов в стране. Однако это заболевание поддается лечению, если его диагностировать на ранних этапах, передает Express.

Распознать рак кишечника на первых стадиях можно с помощью нескольких симптомов, при появлении которых необходимо обратиться к врачу. Самыми распространенными признаками недуга являются беспричинная потеря веса, кровь из заднего прохода, вздутие живота и быстрая утомляемость.

Иногда заболевание сопровождается нетипичными симптомами. Одним из таких является боль в спине, которая возникает при непроходимости кишечника. В таком случае опухоль блокирует работу органа, из-за чего по нему не могут пройти пищеварительные отходы.

Одним из способов профилактики рака является правильное питание. Обозреватель Дана Ли Смит ранее рассказала, от каких продуктов лучше отказаться после 30 лет.